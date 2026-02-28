栃木Cvs湘南 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](CFS)
※14:00開始
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 24 西谷和希
DF 9 鈴木武蔵
DF 18 加藤大
DF 23 吉田篤志
DF 77 田中パウロ淳一
MF 10 岡庭裕貴
MF 28 小西慶太郎
MF 32 小池裕太
FW 16 児玉潤
FW 42 マテイ・ヨニッチ
FW 44 下田栄祐
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 22 鈴木裕斗
DF 41 薩川淳貴
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 11 表原玄太
FW 8 山下敬大
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 4 舘幸希
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 17 田村蒼生
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 2 松村晟怜
DF 8 大野和成
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 25 奥埜博亮
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
FW 77 石井久継
監督
長澤徹
