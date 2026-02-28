[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](正田スタ)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 88 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 8 神垣陸

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 22 貫真郷

MF 27 藤村怜

MF 37 瀬畠義成

FW 99 中島大嘉

控え

GK 13 近藤壱成

DF 5 キム・グニル

DF 25 中野力瑠

MF 6 米原秀亮

MF 11 加々美登生

MF 20 下川太陽

FW 17 百田真登

FW 29 松本皐誠

FW 38 小西宏登

監督

沖田優

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 5 長井一真

DF 13 才藤龍治

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 32 長谷川巧

MF 66 土井紅貴

FW 11 佐川洸介

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 71 畑橋拓輝

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

MF 77 中野嘉大

FW 9 中村亮太

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙