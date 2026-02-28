群馬vs秋田 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](正田スタ)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 5 キム・グニル
DF 25 中野力瑠
MF 6 米原秀亮
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
FW 17 百田真登
FW 29 松本皐誠
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 32 長谷川巧
MF 66 土井紅貴
FW 11 佐川洸介
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 71 畑橋拓輝
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 77 中野嘉大
FW 9 中村亮太
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
