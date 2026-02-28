[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](埼玉)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 根本健太

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 13 渡邊凌磨

MF 22 柴戸海

MF 25 安居海渡

MF 36 肥田野蓮治

MF 77 金子拓郎

FW 8 マテウス・サヴィオ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 2 宮本優太

DF 4 石原広教

MF 10 中島翔哉

MF 39 早川隼平

MF 88 長沼洋一

FW 9 イサーク・キーセ・テリン

FW 41 二田理央

FW 45 オナイウ阿道

監督

マチェイ・スコルジャ

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 16 溝口修平

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 14 樋口雄太

MF 17 エウベル

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 5 関川郁万

DF 7 小川諒也

DF 32 松本遥翔

MF 10 柴崎岳

MF 13 知念慶

MF 24 林晴己

FW 11 田川亨介

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達