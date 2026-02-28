浦和vs鹿島 スタメン発表
[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](埼玉)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 36 肥田野蓮治
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 41 二田理央
FW 45 オナイウ阿道
監督
マチェイ・スコルジャ
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 17 エウベル
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 32 松本遥翔
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
FW 11 田川亨介
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
