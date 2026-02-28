札幌vs岐阜 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](プレド)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 5 福森晃斗
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
DF 50 浦上仁騎
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 31 堀米悠斗
FW 22 キングロード・サフォ
監督
川井健太
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 23 外山凌
DF 26 大串昇平
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 66 キム・ユゴン
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 5 福森晃斗
MF 7 スパチョーク
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 25 大崎玲央
DF 50 浦上仁騎
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 31 堀米悠斗
FW 22 キングロード・サフォ
監督
川井健太
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 23 外山凌
DF 26 大串昇平
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 66 キム・ユゴン
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆