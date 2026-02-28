[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](プレド)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 5 福森晃斗

MF 7 スパチョーク

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 71 白井陽斗

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 25 大崎玲央

DF 28 岡田大和

DF 50 浦上仁騎

MF 11 青木亮太

MF 13 堀米勇輝

MF 14 田中克幸

MF 31 堀米悠斗

FW 22 キングロード・サフォ

監督

川井健太

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 23 外山凌

DF 26 大串昇平

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 39 泉澤仁

MF 85 箱崎達也

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

DF 66 キム・ユゴン

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 21 横山智也

FW 77 山谷侑士

監督

石丸清隆