甲府vs松本 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](JITス)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 14 藤井一志
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 26 佐藤和弘
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 39 井上愛簾
控え
GK 23 高麗稜太
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
MF 18 大橋尚志
MF 20 渋谷諒太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
監督
石崎信弘
