磐田vs福島 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](ヤマハ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 4 松原后
DF 30 山崎浩介
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
MF 50 植村洋斗
FW 9 渡邉りょう
FW 27 佐藤凌我
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 22 上夷克典
DF 36 吉村瑠晟
DF 66 増田大空
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
監督
志垣良
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 7 芦部晃生
MF 8 岡田優希
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 24 宝納拓斗
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
MF 32 永長鷹虎
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
監督
寺田周平
