[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](ヤマハ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 4 松原后

DF 30 山崎浩介

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

MF 50 植村洋斗

FW 9 渡邉りょう

FW 27 佐藤凌我

控え

GK 13 阿部航斗

DF 2 川崎一輝

DF 22 上夷克典

DF 36 吉村瑠晟

DF 66 増田大空

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 77 藤原健介

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

監督

志垣良

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 5 當麻颯

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 29 土屋櫂大

MF 6 上畑佑平士

MF 7 芦部晃生

MF 8 岡田優希

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 24 宝納拓斗

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

MF 32 永長鷹虎

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

FW 18 石井稜真

監督

寺田周平