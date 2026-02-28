北九州vs滋賀 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 28 木實快斗
DF 30 福森健太
MF 9 河辺駿太郎
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 平松昇
MF 25 坪郷来紀
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 40 官澤琉汰
MF 66 高橋大悟
FW 19 吉原楓人
FW 29 高昇辰
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 14 白石智之
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 24 ロメロ・フランク
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 26 角田駿
MF 35 南拓都
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄
