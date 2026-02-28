[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](ミクスタ)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 4 長谷川光基

DF 28 木實快斗

DF 30 福森健太

MF 9 河辺駿太郎

MF 14 井澤春輝

MF 17 岡野凜平

MF 24 平松昇

MF 25 坪郷来紀

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 1 伊藤剛

DF 22 生駒仁

MF 7 平原隆暉

MF 8 吉長真優

MF 40 官澤琉汰

MF 66 高橋大悟

FW 19 吉原楓人

FW 29 高昇辰

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 3 宮城雅史

DF 5 西山大雅

DF 14 白石智之

MF 10 人見拓哉

MF 13 小泉隆斗

MF 24 ロメロ・フランク

MF 28 田部井悠

MF 32 海口彦太

MF 77 北條真汰

FW 29 日野友貴

控え

GK 1 伊東倖希

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 26 角田駿

MF 35 南拓都

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

監督

和田治雄