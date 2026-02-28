[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](駅スタ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 20 豊田歩

DF 26 安藤寿岐

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 16 西澤健太

MF 29 田中雄大

FW 7 坂本亘基

FW 19 鈴木大馳

FW 88 塩浜遼

控え

GK 12 松原颯汰

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 23 北島郁哉

MF 6 櫻井辰徳

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 9 ジョー

監督

小菊昭雄

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 5 山田裕翔

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 73 熊倉匠

DF 16 村松航太

DF 26 川島功奨

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正