鳥栖vs鹿児島 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](駅スタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 20 豊田歩
DF 26 安藤寿岐
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 16 西澤健太
MF 29 田中雄大
FW 7 坂本亘基
FW 19 鈴木大馳
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 23 北島郁哉
MF 6 櫻井辰徳
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 9 ジョー
監督
小菊昭雄
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 5 山田裕翔
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 26 川島功奨
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
