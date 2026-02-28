「売り上げの一部をヴァンフォーレ甲府様にお渡しいたします」松本が“感謝”のコラボグッズを販売
松本山雅FCは26日、敵地で28日に行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-B第4節・ヴァンフォーレ甲府戦で、両クラブのマスコットがコラボしたオフィシャルグッズを出張販売すると発表した。
松本は昨年10月、本拠地サンプロアルウィンの一部設備破損の影響により、J3第31節・テゲバジャーロ宮崎戦が中止。同スタジアムが使用停止となり、同年11月に甲府のホーム会場であるJITリサイクルインクスタジアムで代替開催した。
クラブは公式サイトで「昨年アルウィン利用停止の際にお借りした『JITリサイクルインク スタジアム』での開催ということで、ヴァンくんに感謝の気持ちを伝えたいとガンズくんがグッズになりました。ヴァンくんからもコメントをもらった仲良しデザインです!」とし、ガンズくん(松本)とヴァンくん(甲府)がコラボしたキーホルダーやフェイスタオルを紹介。「本商品の売り上げの一部をヴァンフォーレ甲府様にお渡しいたします」と表明した。
【2/28甲府】出張グッズ販売のお知らせ— 松本山雅FCオフィシャル (@yamagafc) February 26, 2026
アウェイ4戦連続出張販売
✅マッチデーガーランド
✅オフィシャルガイドブック
✅キラステッカー
✅ヴァンフォーレ甲府コラボグッズ
✅マッチデーボンフィン
✅ラッキーくじ
