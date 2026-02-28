横浜FMvs東京V スタメン発表
[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](日産ス)
※13:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 7 遠野大弥
MF 8 喜田拓也
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 18 オナイウ情滋
MF 28 山根陸
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 34 木村卓斗
MF 40 天野純
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 36 松田陸
DF 55 吉田泰授
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
※13:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 7 遠野大弥
MF 8 喜田拓也
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 18 オナイウ情滋
MF 28 山根陸
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 40 天野純
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
監督
大島秀夫
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 36 松田陸
DF 55 吉田泰授
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩