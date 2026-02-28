「可愛すぎ」「サポ?」「新加入選手のお知らせ」元日向坂46齊藤京子さんがJクラブユニ姿を披露
日向坂46の元メンバーで女優の齊藤京子さんがFC東京のユニフォーム姿を披露し、ファンの間で話題となっている。
齊藤さんは27日深夜に放送されたテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』に出演。マネージャーが同日に公式X(@saito_kyoko95)で告知し、齊藤さんがFC東京のユニフォームを着た写真を公開した。
これにフォロワーから「可愛すぎる」「東京ユニ着てるとかいう世界で一番嬉しい出来事」「FC東京サポ?」「さいとうきょうこ…とうきょう…か」「FC東京より新加入選手のお知らせかな?」「センターエンブレムが映えるポーズ」「また東京のユニフォーム着てくれて嬉しい!」「なんかものすごーく勝った気になります」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
東京都出身の齊藤さんは、過去に放送されたテレビ朝日『キョコロヒー』のJリーグ回でもFC東京のユニフォームを着ていた。
