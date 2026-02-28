侍ジャパン公式アカウントが2月28日、Instagramを更新した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の壮行試合前の打撃練習に取り組むロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）らの写真を公開し反響を呼んでいる。

侍ジャパンアカウントは、大谷のほか、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）、ボストン・レッドソックスの吉田正尚選手（32）がバッティング練習をしたことを報告。公開された写真は、日本代表のユニフォームを着た大谷が打席に立ち、バットを構えている姿が収められている。

【画像】打席に立ちバットを構える大谷（写真は侍ジャパンInstagramより引用）

この投稿には、「大谷は当たり前にすごいし、正尚も最高なんだけど、やっぱり誠也が今回いるのがたまらん。」「お三人のホームラン見ていてスカッと！興奮しますね。1試合3ホーマーが甦りました。頑張って下さいね」「普段は外でやらないのにWBCではファンのために魅せてくれてありがとう」といった、メジャーで活躍する3人の打撃練習を見たファンが絶賛するコメントが相次いだ。