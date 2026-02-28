Hey!Say!JUMPの山田涼介が自身のInstagramで、私服を公開した。

【写真】山田涼介が美しいフェイスラインを披露、サングラス外しでも魅了

■山田涼介が私服を大公開

この日の山田は、ブラックのジップジャケットをまとったモノトーンコーデで登場。テキストで「今日の私服」と紹介し、計4枚の写真を投稿した。

1枚目は、袖がレザー素材と思しき異素材ミックスのジップジャケットをまとい、インナーに白いTシャツを合わせ、ボトムスはブラックのパンツでまとめたモノトーンコーデ。足元は、インナーの白とリンクさせた白いスニーカーを合わせ、モノトーンコーデでありながらも抜け感のある春らしい装いに。

山田は2026年1月に、グッチの「フレンド オブ ハウス（Friend of House）」に就任したばかり。その名にふさわしく、グッチのアイコンである“GG”マークのボストンバッグをはじめ、サングラスやスニーカーなどの小物づかいが秀逸。モノトーンコーデに各アイテムが映える、山田流のグッチコーデを披露した。⁡

山田は「新しく登場したGUCCIのボストンバッグと、履き心地が最高なストレッチスニーカーが良すぎる」と履き心地を綴り、最後に「色んなところお出かけしよーっと」とキラキラとした絵文字を添えて結んだ。

⁡

「全てが神」「天才」「AIを超えてる」「フェイスラインえぐい」「スニーカー珍しい」と私服やフェイスラインにコメントが寄せられた他、「サングラス取るのずるい」、「特に4枚目！」「4枚目だいすき」と、サングラスを外した4枚目の写真にも注目が集まった。

■写真：山田涼介が美しいフェイスラインとサングラス外しで魅了