森香澄、“人生初”のイメチェン報告にファン歓喜「明るい方が絶対かわいい」「おしゃれ過ぎ」「似合ってます」
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が27日、自身のインスタグラムを更新。“人生初”だというイメチェン姿を披露した。
【写真】「明るい方が絶対かわいい」“人生初”のイメチェン姿を披露した森香澄
森は「人生初のブリーチしてみました」と報告し、7枚の写真をアップ。赤みがかった明るめのブラウンカラーにヘアチェンジした姿を披露し、今後も「いろんな色挑戦してみたい」と意気込んだ。
透明感あふれる森のイメチェン姿に、ファンからは「かわいっ！」「超綺麗」「似合ってます」「明るい方が絶対かわいい」「おしゃれ過ぎ」「より若返ってすてきすぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。
