上白石萌音、マネのカメラロールに紛れ込む幼少期ショット話題「ちょこんといるの可愛い」「すでに完成されてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の上白石萌音のマネージャーが運営するX（旧Twitter）が、2月26日に更新された。上白石の幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳朝ドラヒロイン「ちょこんといるの可愛い」マネのカメラロールに紛れ込む幼少期ショット
投稿では「移動中でカメラロール整理してるんですけど…意図せず上下繋がってるのを見つけたので貼っておきますね バブもいますね」と記され、上白石の姿がたくさん保存されたマネージャーのカメラロールを投稿。大人の上白石の写真に混ざって、食べ物にかじりついている幼児期と思われる上白石のショットや、それより少し成長したおかっぱ頭の姿などの幼少期を公開した。
この投稿に、ファンからは「バブ萌音ちゃん可愛すぎる」「抱きしめたくなる」「ちょこんといるの可愛い」「すでに完成されてる」「面影ある」「癒された」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
