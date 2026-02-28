上白石萌音、マネのカメラロールに紛れ込む幼少期ショット話題「ちょこんといるの可愛い」「すでに完成されてる」と反響

上白石萌音、マネのカメラロールに紛れ込む幼少期ショット話題「ちょこんといるの可愛い」「すでに完成されてる」と反響