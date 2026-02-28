マテウス・アサトの『ASATO』が2月27日発表。 日本公演含む＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞も決定
マテウス・アサトのデビューオリジナルアルバム『ASATO』が2026年2月27日にリリースされた。あわせて、8月より日本公演を含む＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞の開催も発表されている。
10代前半から自身の演奏動画をSNSに投稿し続けてきたマテウス・アサト。 Instagramの総フォロワー数は約164万人、YouTubeのチャンネル登録者数は79.7万人に達している（2026年2月現在）。その演奏動画がブルーノ・マーズらワールドクラスのアーティストの目に留まり、評価は世界的に拡大。その後は長年にわたりツアーサポートやセッションに参加してきた。
本作『ASATO』は、自身の日本名を冠した初のオリジナルアルバムである。父方の祖父母が沖縄出身の日系人であるというルーツを背景に、自身のアイデンティティを反映した内容となっている。アルバムには多面的なアプローチによる全15曲が収録されている。
マテウス・アサト Debut Album「ASATO 」リリース情報
マテウス・アサト ＜Debut Album「ASATO 」＞
収録曲
1. MA
2. Otsukare!
3. Rush
4. Wasted Hit
5. Mellow
6. Cryin’
7. The Breakup Song
8. Time
9. North
10. Change
11. Kyoto’s Jam
12. Kawaii
13. Goodbye.
14. HENDRIX
15. too nerdy for pop, too pop for nerds
Debut Album：ASATO
2026.2.27 Digital / CD Release (\3,000/ MOOG-59) Asato Records
配信：Spotify
マテウス・アサト ライブ＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞
2026年8月6日 （木） 大阪／Big Cat
2026年8月7日 （金）名古屋／DIAMOND HALL
2026年8月11日 （火・祝） 東京／Zepp Shinjuku
