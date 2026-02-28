マテウス・アサトのデビューオリジナルアルバム『ASATO』が2026年2月27日にリリースされた。あわせて、8月より日本公演を含む＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞の開催も発表されている。

10代前半から自身の演奏動画をSNSに投稿し続けてきたマテウス・アサト。 Instagramの総フォロワー数は約164万人、YouTubeのチャンネル登録者数は79.7万人に達している（2026年2月現在）。その演奏動画がブルーノ・マーズらワールドクラスのアーティストの目に留まり、評価は世界的に拡大。その後は長年にわたりツアーサポートやセッションに参加してきた。

本作『ASATO』は、自身の日本名を冠した初のオリジナルアルバムである。父方の祖父母が沖縄出身の日系人であるというルーツを背景に、自身のアイデンティティを反映した内容となっている。アルバムには多面的なアプローチによる全15曲が収録されている。

◆ ◆ ◆

マテウス・アサト Debut Album「ASATO 」リリース情報

マテウス・アサト ＜Debut Album「ASATO 」＞

収録曲

1. MA

2. Otsukare!

3. Rush

4. Wasted Hit

5. Mellow

6. Cryin’

7. The Breakup Song

8. Time

9. North

10. Change

11. Kyoto’s Jam

12. Kawaii

13. Goodbye.

14. HENDRIX

15. too nerdy for pop, too pop for nerds Debut Album：ASATO

2026.2.27 Digital / CD Release (\3,000/ MOOG-59) Asato Records 配信：Spotify

マテウス・アサト ライブ＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞

2026年8月6日 （木） 大阪／Big Cat

2026年8月7日 （金）名古屋／DIAMOND HALL

2026年8月11日 （火・祝） 東京／Zepp Shinjuku



関連リンク