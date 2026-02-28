桃井かおり、LA自宅に飾った特徴的な雛人形ショット公開「アメリカでも飾ってるの素敵」「趣あるお顔」
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の桃井かおりが2月27日、自身のInstagramを更新。自宅の雛人形のショットを公開した。
【写真】LA在住74歳ベテラン女優「趣あるお顔」自宅に飾った特徴的な雛人形
現在、アメリカ・ロサンゼルスに居住している桃井。「お雛様〜今年も飾れました。生き遅れないよう、こうして季節の節目感じないと月日が早過ぎて、年取った事にも気がつかない」とつづり、表情や腕の位置などが特徴的な雛人形の写真を投稿した。
この投稿には「アメリカでもお雛様飾ってるの素敵」「趣あるお顔」「特徴的で可愛い」「節目大事ですね」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
