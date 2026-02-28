アイスショー「アート・オン・アイス」

フィギュアスケートのアイスショー「アート・オン・アイス」がスイス・チューリヒで行われている。1月の四大陸選手権の女子を制した青木祐奈（MFアカデミー）が出演。ドレスアップしてイリア・マリニン（米国）と写真に納まり、ファンも歓喜の声を上げている。

チューリヒでの「アート・オン・アイス」は、今月26日に始まり3月1日まで行われる。フィギュアスケートと音楽の融合が魅力のアイスショーで、青木も出演者に名を連ねた。

日本時間27日、同ショーに出演しているスイス在住のヒップホップダンサー、竹島みゆうさんがインスタグラムを更新。黒のドレスに身を包んだ青木と、ミラノ・コルティナ五輪の戦いを終えたばかりのマリニンが写っている写真を投稿した。

氷上とはまた違う24歳の装いに、日本人ファンも反応。Xには「青木祐奈ちゃんドレス姿も素敵」「Art on Iceにご出演中の青木祐奈さん わ〜セレブ！」「祐奈ちゃんすっごく素敵なスタイリング！！」などの声が上がった。

青木はフリー「ラ・ラ・ランド」の青一色の衣装でも、ファンの間で話題に。昨年末の全日本選手権は5位でミラノ・コルティナ五輪の代表は逃したが、1月の四大陸選手権ではミラノ銅メダルの中井亜美、4位の千葉百音をおさえ優勝した。



（THE ANSWER編集部）