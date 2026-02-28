Galileo Galileiが4月18日（土）北海道日本ハムファイターズvs.埼玉西武ライオンズ戦（＠エスコンフィールドHOKKAIDO）で行われるイベントへ出演することが決定した。試合前に行われるファーストピッチをVo.尾崎雄貴が務め、試合終了後に行われるイベント《AFTER GAME》でGalileo Galileiがスペシャルライブを行う。

バンドは北海道出身、札幌を拠点に活動中。以前よりメンバーも野球好きを公言しており、音楽制作の合間にキャッチボールをしたり、自ら草野球チームを組んだり、オリジナルベースボールユニフォームを揃えたりするなど、以前からその野球愛は顕著であった。

さらに「北海道のバンドとしてファイターズを全力で応援したい！」という想いで制作され、2025年のHBC北海道放送のファイターズ応援ソングとして起用された「青陽潮」（よみ：あおびしお / 2025年8月6日デジタルリリース）が、昨シーズンに続いてHBC北海道放送「HBC 2026ファイターズ応援ソング」として続投することが決定した。HBCテレビ「Bravo!ファイターズ」をはじめとしたファイターズ関連番組で使用され、2026年もHBCとタッグを組んで開幕戦からファイターズを盛り上げていく。

◆ ◆ ◆

■Galileo Galilei コメント

僕たちGalileo Galileiは、メンバー全員が北海道出身で、そして北海道日本ハムファイターズの大ファンです。一昨年、9月にエスコンフィールドでライブをさせて頂いた時の光景と感動は、忘れ難い思い出になっています。あれから何度もメンバーで、エスコンフィールドでたくさんの試合を観戦させて頂きました。ファンクラブやファイターズMIRUにも加入しており、24、25年はもちろん、2026年のDOMIろうとしているファイターズ、そして選手たちの動向や成長も事細かにチェックしています。僕たちは今年、大好きなファイターズが勝利を勝ち取ることを心から信じています。その栄光への旅路を、僕たちの音楽を通して少しでも応援することができれば嬉しいです。一所懸命に歌い、演奏させて頂きたいと思っています！

◆ ◆ ◆

そのほか、2026年7月にブラジル・サンパウロ市で開催されるアニメフェス＜Anime Friends 2026＞への出演も発表された。＜Anime Friends＞は2003年に創立、2025年は15万人が来場する南米最大級のアニメフェス。アニメタイアップを数多く手掛けるGalileo Galileiがこちらのイベントでも現地を盛り上げる。

■＜Anime Friends 2026＞

2026年7月 ブラジル・サンパウロ市で開催

https://animefriends.com.br/

■デジタルシングル「アマデウス」 2025年10月6日（月）デジタルリリース

https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus

NHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』オープニングテーマ

■デジタルシングル「ピッチカート」

2026年2月4日（水）配信スタート

https://virginmusic.lnk.to/GG_pizzicato 収録曲

1.ピッチカート

2.アマデウス 2026 Remastered

◾️＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO”＞ 2026年5月10日（日）札幌 cube garden（17:00/17:30）

2026年5月14日（木）大阪 BIGCAT（18:00/19:00）

2026年5月17日（日）横浜 KT Zepp Yokohama（17:00/18:00）

2026年5月19日（火）福岡 DRUM Be-1（18:00/18:30）

2026年5月21日（木）広島 LIVE VANQUISH（18:00/18:30）

2026年5月23日（土）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO（17:00/18:00）

2026年5月26日（火）仙台 darwin（18:00/18:30） ▼チケット

オールスタンディング（KT Zepp Yokohama公演のみ2階指定席あり）

前売り：6,500円（スタンディング）

2階指定席：7,000円（KT Zepp Yokohama公演のみ）

※小学生以上有料