１９９６年に活動を休止した、ポップスデュオ『Wink』の相田翔子さんが自身のブログを更新。Winkの鈴木早智子さんとの2ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 相田翔子 】Wink・鈴木早智子との貴重な2ショット写真にファン歓喜「沢山お喋りして沢山笑いました」



相田さんは「お誕生日」と題して、56歳の誕生日を迎えたことを報告。続けて「そうそう！先日 さっちんとうどんを食べに行きましたよ 沢山お喋りして沢山笑いました」と綴り、鈴木早智子さんと2ショットで並んで立つ画像を投稿しました。





相田さんは「以前 Winkのオリジナル記念ワインを2本頂いたので ずっと気になっていたのですが やっと渡せました！！」と明かし、ワインのボトルを2人で手にしている画像を添えています。



ワインのラベルにはWinkの2人が歌う姿のシルエットが描かれていて、相田さんは「私はもう飲んじゃいましたけどね 笑笑 ボトルは大事に飾っています」と、ユーモアを交えて紹介しています。





そして2人でグラスを持つ画像を添えて「さっちんも お誕生日おめでとう！！

１日違いのバースデー お水で乾杯」と、1日早く誕生日を迎えた鈴木早智子さんの誕生日も祝い締めくくりました。





この投稿にファンからは「ふたり『揃い組』、なつかしいですね」「お二人の写真！感無量です！！」「見ていると涙が出てきちゃいます」「生きているうちに もう一度WinkのLIVEが観たいな〜」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】