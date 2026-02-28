「まじか！」「サブに入っている！」開幕戦以来の出場なるか。“59歳”キングカズがアウェー磐田戦でベンチ入り「ゴールに期待」などファン興奮
J３の福島ユナイテッドFCは２月28日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST-B）第４節で、J２のジュビロ磐田と敵地で対戦する。
試合に先立ちスターティングメンバーが発表され、２日前に59歳になったばかりの“キングカズ”こと三浦知良がベンチ入りした。
リーグ開幕戦のヴァンフォーレ甲府戦（１−４）は先発し、20分までプレー。その後の２試合はメンバー外だったカズは、３試合ぶりの出場となるか。SNS上では「ベンチ入りキターーー！」「出てほしい！」「現地行きたかった...」「カズのゴールに期待！」「まじか！」「サブに入っている！」「カズ、ベンチ入っているじゃん！」といった声が上がっている。
多くのファンがピッチに立つ姿を期待しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
