川崎麻世『串カツ田中』でハマるたこ焼きのアレンジを紹介「これは美味い」

俳優の川崎麻世が26日に自身のアメブロを更新。串カツチェーン店『串カツ田中』でハマっているたこ焼きのオリジナルアレンジを披露した。

この日、川崎は「昨日は明日の麻世バースデーライブパーティ2026のリハーサルが4時間集中して行われた」と報告。メンバーについて「俺の還暦バースデーディナーショーや」「朗読ミュージカル『ある家族』の演奏もしてくれた素晴らしいミュージシャン達なんです！」と紹介し「明日のバースデーライブが楽しみです」と心待ちにしている様子でコメントした。

続けて「実は串カツ田中の自分で焼くたこ焼きにもハマっていて」と明かし「別オーダーした牛すじ土手を打っ込んでから醤油を少し垂らして焼くんです」とオリジナルアレンジを写真とともに紹介。「これは美味い」と絶賛し「全国の串カツ田中ファンの皆様 是非やってみてください」と呼びかけた。

また、自宅での食事についても「ササミのスパイス焼きとサラダ」とヘルシーなメニューを公開。妻・花音さんについて「山盛りの野菜をよくそんな食べれるねーどうりで買い物行っても行っても野菜が足りないわと」とその食べっぷりに驚いた様子をつづった。