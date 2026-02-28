「スタメン定着ある？」わずかな出場機会で猛アピール！ 22歳日本人MFが独２部で移籍後初弾！ 完璧ショットに称賛の声「センスを感じる」「今後が楽しみ」
ついに移籍後初ゴールを挙げた。
ドイツ２部のダルムシュタットは現地２月27日、第24節でディナモ・ドレスデンと対戦。この試合で古川陽介が得点を記録した。
22歳のMFは79分から途中出場。チームは０−３と大きくリードを許す苦しい展開のなか、見せ場は終盤に訪れる。
90分、味方が放った強烈なシュートにゴール前で素早く反応。右足でわずかに触れてコースを変えると、ボールはゴール左へ吸い込まれた。まさに“嗅覚”が光る一撃で、一矢報いるゴールを奪った。試合はそのまま１−３で敗れたものの、確かな存在感を示した。
これにSNS上では「完璧なダイレクト弾」「センスを感じるシュート」「瞬間の判断力と技術、さすがだね」「今後が楽しみすぎる」「スタメン定着ある？」といった称賛の声が相次いだ。
古川は2024年にジュビロ磐田からポーランドのグールニク・ザブジェへ期限付き移籍し、昨夏にダルムシュタットへ完全移籍。しかし今季はここまで先発はわずか１試合と、十分な出場機会を得られずにいた。
それでも、公式戦７試合目の出場で待望の移籍後初ゴール。限られた時間で結果を残し、レギュラー奪取へ向けて大きなアピールに成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レギュラー奪取へ！古川陽介が決めた鮮烈な移籍後初弾！
