「スタメン定着ある？」わずかな出場機会で猛アピール！ 22歳日本人MFが独２部で移籍後初弾！ 完璧ショットに称賛の声「センスを感じる」「今後が楽しみ」

「スタメン定着ある？」わずかな出場機会で猛アピール！ 22歳日本人MFが独２部で移籍後初弾！ 完璧ショットに称賛の声「センスを感じる」「今後が楽しみ」