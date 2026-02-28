「ダメだなと落ち込んでいたんですけど…」話題の17歳女子高生スケーター、アリサ・リウからかけられた言葉、美しいシーンの真実とは？「本当に嬉しかった」
中井はアリサ・リウからかけられた言葉に嬉しさを隠せなかったとした(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪、のびのびスケーティングが話題となったのは女子フィギュアで史上最年少メダルの銅メダルを獲得した中井亜美の圧巻の滑りにもあった。
【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン
初の五輪の舞台でSP、フリーとも大技のトリプルアクセルをしっかり決め、銅メダルを獲得。フリー終了後の右手人差し指で小首をかしげる「あざと可愛い」ポーズもすっかり有名となった。
また中井の銅メダル獲得後にキス・アンド・クライで金メダルに輝いたアリサ・リウ（米国）が優しく言葉をかけたシーンも「美しい」として、世界中から注目を集めた。
この場面を中井が振り返っている。
2月26日放送の「ZIP!」（日本テレビ系列）に中井が生出演。表彰台が決まった直後にアリサ・リウ（米国）からかけられた言葉に関してこう振り返った。
フリーでの演技後はミスもあり、得点が出た直後も自身の順位を把握できないほどだったという。
フリーの得点が9位となったことで「あ、もう本当にダメだったんだなって、落ち込んでいたんです」としながら、続けて「名前の横を見たら『3』っていう数字が見えた。するとアリサ選手が3位だよと教えてくれて、ハグしてくれたんです」とリウが銅メダルだと教えてくれたという。
その後のシーンは伝えられた通り。涙を流してリウと抱き合うシーンは大きく反響を呼んだ。
自身は一時引退を経て初の金メダルに輝いたリウからは「初めてのオリンピックでメダルを獲れるっていうのは本当にすごいことだよ」と温かい言葉をかけられたとした。
この言葉を受け、中井も「本当に嬉しかったです」と笑顔をはじけさせた。
この感動シーンをめぐってはSNS上でもファンの間から「最も心が温まる」「泣ける」と反響が拡がっていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]