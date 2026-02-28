「最近さらに美人になってる！」前田敦子、パンツスタイルの格好いい姿に「オシャレ」「めちゃくちゃ素敵」反響
俳優の前田敦子さんは2月26日、自身のInstagramを更新。格好いいコーディネートを披露しました。
【写真】前田敦子のシンプルなコーディネート
(文:鎌田 弘)
「めっっっちゃ可愛い」前田さんは「静かな存在感」とつづり、10枚の写真を載せています。グレーのデニムに黒いアウターを合わせたコーディネートなどを披露。全身ショットからはスタイルの良さが伝わってきます。
この投稿にファンからは、「オシャレでとても可愛いです」「めっっっちゃ可愛い」「かわいすぎますだいすき」「めちゃくちゃ素敵なコーデ」「永遠の憧れです」「最近さらに美人になってる！！」と、絶賛の声が集まりました。
13日に写真集を発売！13日には「本日2月13日写真集『Beste』発売日 見てね」と、自身の写真集『Beste』（講談社）の発売を告知した前田さん。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
