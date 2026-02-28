［東京マラソン２０２６］鈴木健吾 ３０（横浜市陸協）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。

２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。

復権へ「Ｔｅａｍ Ｋｅｎｇｏ」結成

昨年１２月、自身が４年以上持っていた日本記録が大迫傑（リーニン）に１秒更新され、「純粋に悔しいという気持ちが、自分の中に湧いてきた」。日本記録保持者の肩書を背負う重圧からの解放感より、記録を破る挑戦心が先に立ったことがうれしかった。

２０２１年のびわ湖毎日で、２時間４分５６秒の日本新記録を樹立。日本の次世代エースとして注目されたが、２２年世界選手権オレゴン大会を新型コロナウイルス感染で欠場し、歯車が狂った。その後は故障が続き、成績は低迷。パリ五輪代表選考会の２３年マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）は途中棄権で涙をのんだ。

３０歳の節目を迎えた昨年、大きな決断に踏み切った。１０月に実業団の富士通を離れ、プロランナー転向を表明。「一番の目標とするオリンピックを遠い存在に感じ、このままでいいのかと自問自答した。自分のマラソンを突き詰めるために、後がない選択をした」

自ら会社を設立し、神奈川大時代の関係者で構成する「Ｔｅａｍ Ｋｅｎｇｏ」を結成。当時のトレーナーや同期の主務が練習をサポートし、恩師の大後栄治・前監督もアドバイザーを務める。在学中に研究協力で縁があった大手食品会社キユーピーからスポンサーとして支援も受け、「みんなに恩返しをしなければという緊張感を、自分の力に変えられている」と語る。

年明けには米国に遠征し、ハーフマラソンで９年ぶりに自己ベストを更新。その後に大迫の拠点で一緒に練習を行うなど、貪欲に新たな取り組みに挑んできた。東京での目標は「自己ベストを更新したい」。過去の自分を超え、復活ののろしを上げる。（西口大地）