大谷翔平が侍ジャパンベンチで見せた笑顔にファン虜

ベンチで見せた“後輩”との交流が話題を集めている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合前に行われたチーム練習に参加。試合には出場しなかったが、ベンチではリラックスした表情を見せた。日本ハムの後輩に笑顔を向けるシーンもあり、ファンは「もう馴染んでる」「試合に出なくても存在感すごい」と注目していた。

試合が行われるバンテリンドームに姿を現した大谷は、侍ジャパン合流後、初めてフリー打撃に臨み、28スイングで11本の柵越えを披露。力強い打球を連発し、球場中の視線を独り占めした。名古屋での試合出場は予定されていないため、ベンチから試合を観戦。侍ジャパンには大谷より年齢が下の選手も多いため、チームメートとの交流を積極的に行う姿も見てとれた。

古巣である日本ハムからは、伊藤大海投手と北山亘基投手が選ばれており、ベンチでは北山の隣りに座り、コミュニケーションを取る場面もあった。大谷は北山の右肩を触りながら笑顔を見せるシーンも。一方、北山は緊張した面持ちながら、スター選手との貴重な時間を楽しんでいた。

日本ハムの“先輩”と“後輩”の交流にファンも注目。SNSには「大谷さんリラックスしてる」「THEクソガキの顔してて嬉しい」「はじける笑顔がステキ」「今回のいじられ役は北山に決定したな（笑）」「これは最高のシーンだわ」「ハムファンには大歓喜すぎる光景」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）