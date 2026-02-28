大沢たかお、トレーニング中の上腕二頭筋公開「腕の太さにびっくり」「爽やかな笑顔とのギャップすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の大沢たかおが2月27日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳大物俳優「腕の太さにびっくり」筋トレ中の上腕二頭筋
大沢は、ジムでトレーニングに励む様子を複数枚投稿。白のノースリーブにスウェットパンツ、黒のキャップで、トレーニングマシンに向かう姿を公開しており、マシンのハンドルを握る腕の上腕二頭筋が大きく盛り上がっているのがわかる。また、トレーニングの合間に笑顔を見せる横顔なども捉えられている。
この投稿は「筋肉が凄すぎて目が釘付け」「ストイックすぎる」「トレーニング姿かっこいい」「爽やかな笑顔とのギャップすごい」「腕の太さにびっくり」「努力の賜物」「さらに逞しくなってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
