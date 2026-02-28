エスターバニー×HOMEI第3弾！クリームソーダ風ネイルが登場
セルフネイルブランドHOMEIから、大人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」とのコラボレーション第三弾が登場します。今回のテーマは“きらめくクリームソーダ”。しゅわっと輝くホログラム入りのマグネットジェルや限定デザインのジェルライトなど、ネイル時間がもっと楽しくなるアイテムがラインアップしました♡かわいさと使いやすさを兼ね備えた特別コレクションです。
クリームソーダ風マグネットネイル
HOMEIウィークリージェルとエスターバニーのコラボ第三弾では、大粒ホログラム入りのマグネットネイルが登場。
ホログラムをソーダの泡に見立てたクリームソーダモチーフのデザインで、マグネットの奥行き感とホログラムのきらめきが重なり、“ぷるちゅる×しゅわしゅわ”の質感が楽しめます。
MG35 Pink Soda Magnet 恋のしずく
淡いピンクカラーに大粒ホログラムラメがきらめくマグネットカラー。ソーダの泡のように弾けるホログラムは、グラスの中に落ちた恋のしずくをイメージしたロマンティックな仕上がりです。
MG36 Blue Soda Magnet はじけるラムネ
澄んだ薄色ブルーに炭酸の泡のようなホログラムラメを閉じ込めたマグネットカラー。爽やかで涼しげな印象の指先を演出します。
展開カラー：ピンク／ブルー
ピンク色のマグネットスティックも限定発売します。
レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ
限定ジェルライトも再登場
25秒で硬化が完了する人気アイテム「HOMEIコンパクトジェルライト25」から、エスターバニーコラボ限定デザインが再登場します。
やさしいベビーピンクの本体に、キュートなエスターバニーをあしらった特別仕様。ネイルタイムをより楽しく演出してくれるアイテムです。
さらに、ここでしか手に入らないネイルシール付きなのも嬉しいポイント。セルフネイル初心者から愛用者まで楽しめるスペシャルセットです。
発売情報
HOMEIオンラインストア：3月13日(金)午前10時より発売
PLAZA・ロフトなど全国のバラエティショップ：3月中旬頃発売予定
※店舗により展開時期が異なります。詳しい在庫状況は、店舗へ直接お問い合わせください。
指先からときめく限定ネイル
エスターバニーとHOMEIのコラボ第三弾は、クリームソーダをイメージした遊び心あふれるデザインが魅力です。
ぷるんとしたマグネットネイルの質感とキュートな限定アイテムで、セルフネイルの時間がもっと特別なひとときに♪かわいいネイルで指先から気分を上げてみてはいかがでしょうか♡