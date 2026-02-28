お笑いコンビ、三四郎の小宮浩信（42）が28日深夜放送のニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ゼロ）」（金曜深夜3時）に生出演。明治生命の「理想の上司」アンケートの結果について言及した。

男性部門では昨年6位の麒麟・川島明が、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を退け、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。

小宮は「麒麟の川島さんが1位。これは信じられない。こんなランキング信じられない。信じない。納得がいかないところが何個もあるんですよ」と切り出した。

「まずは川島さんはすごい」とした上で「でも、マセキの芸人として許すわけにはいかない。内村さんが負けることがあってはいけないのです。今まで9連覇してきた。あってはいけないのです。今回のランキングに不正があったと私は思います。不正です」と指摘。

続けて「もう1点、6位に入っているのが東大王、伊沢拓司。あんな食い気味なやつが、理想の上司なわけありません。食い気味でくるだろ？ 食い気味だろ。そんなヤツが理想の上司か？」と投げかけた。

▽理想の上司トップ10（男性）

1位 川島明 （去年6位）

2位 内村光良（去年1位）

3位 鈴木亮平（初）

4位 安住紳一郎（去年3位）

5位 カズレーザー（4年ぶり再登場）

6位 ムロツヨシ（去年8位）

6位 伊沢拓司（2年ぶり再登場

8位 大谷翔平（去年2位）

8位 大泉洋（去年9位）

8位 藤井貴彦（2年ぶり再登場）