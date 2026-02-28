B5グレード追加で広がる選択肢

2025年10月に発表された、3代目となる新型「リーフ」。この発表の際、「バッテリー容量の小さいB5グレードを2026年2月頃に追加発表する」というアナウンスがありました。

そして先日、そのB5グレードがついに発表。販売現場からも「待ってました」と言いたくなるグレードになっているようです。今回は、新型リーフのB5グレードの強みに迫ります。

先に発表されていたのは、B7と呼ばれる仕様で、バッテリー容量は78kWh。航続距離は、上級グレードGが685km、中間グレードのXが702kmとなっています。

一方、2026年1月末に発表されたB5はバッテリー容量55kWhで、エントリーグレードのSが521km、中間グレードXと上級グレードGはいずれも469kmという航続距離です。

この航続距離は、BEVとしては「標準的」といった印象で、長距離ドライブが多くない人であれば、特に不満を感じることはないでしょう。

実際、昨年新型リーフが発表されて注文が始まった際には、「B5の価格や航続距離などの詳細を待ちたい」という声も多かったそうです。

そのため、販売現場にとってもB5の発表と受注開始は、まさに「待ってました」という状況なのです。

バッテリー容量が小さいとエントリーグレード専用と思われがちですが、最上級グレードGや中間グレードXでも、装備内容が変わらないのはうれしいポイントです。

装備の関係でやむなくB7を選ぶ…といったことがなく、自身のカーライフに合わせてバッテリー容量を選べます。

なお、B7との価格差は、Gグレードで35万900円、Xグレードで44万9900円。エントリーグレードのSはB5専用の設定となっています。

2026年2月時点の補助金を考慮すると、B5はGグレードで実質435万8500円、Xグレードで344万8800円、Sグレードでは309万9000円で購入可能です。

こうして価格を整理してみると、B5はコストパフォーマンスの高い、魅力的な一台に見えてくる…そんな評価も出てきそうです。

なお、新型リーフはB5を除いた状態でも既に約5000台の受注を獲得しています。B5待ちのユーザーが一定数いたことを考えると、今後の販売のさらなる伸びにも期待が持てそうです。