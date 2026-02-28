HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を5月13日にCDリリースする。

今作には、2021年にリリースしたシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」の他、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱バージョンなど、全10曲が収録される。

また、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤と初回限定盤の映像特典には、CD収録楽曲全10曲のMVとスペシャルムービーを収録。スペシャルムービーの内容は後日発表予定だ。

さらにUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、撮りおろし写真で構成されたLPサイズブックレットやグッズがボックスに同梱される。

なお、今作は3月11日に配信リリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）