メキシコ産のアボカドが今、お得になっています。都内のスーパーでは1月から半額近くになり、卸売価格も大幅に安くなっています。背景には何があるのでしょうか？ 最近では国産も少しずつ流通し始め、今後の生産拡大や価格の推移が注目されています。

■都内のスーパー、売れ行きは1. 5倍

忽滑谷こころアナウンサー

「アボカドは大好きですが、100円を切っているのはなかなかない気がします。しょう油をそのままかけて、スプーンですくって、もう直に（食べます）」

山粼誠アナウンサー

「洋風のイメージがありますが、和の調味料が合ったりするんですよね。森のバターとも呼ばれていて、栄養価も高いということです。スーパーで目にする輸入品のアボカドの半数以上がメキシコ産ですが、それが今お得になっているといいます」

「東京・杉並区のスーパー『文山青果』を取材しました。メキシコ産のアボカドが税込み84円で売られています。1月は158円でしたが、徐々に値段が下がってきて、売れ行きも好調。通常時の1. 5倍売れているそうです」

■購入客「随分身近なものになった」

山粼アナウンサー

「アボカドが好きだというお客さんからは、喜びの声も聞かれました」

購入した客

「安いと思ったから飛びついた。新タマネギがおいしいから、おかかにしょう油をかけるだけでおいしい」

別の購入客

「昔は1個200円くらいしてました。昔は特別だったけど、ここまで安くなってきてるから、日常的にお酒のおつまみとしてよく食べてます。随分身近なものになったなと思います」

山粼アナウンサー

「このスーパーによると、3月下旬頃まではお手頃価格で買えるのではないかということです」

■卸売価格は1年前より200円安

山粼アナウンサー

「東京都中央卸売市場によると、去年1月のメキシコ産のアボカドは卸売価格が1キロ（4〜6個）あたりで約630円。今年の1月は約430円と、200円も安くなっています」

「では、なぜ安くなっているのか。東京都内の卸売業者に聞くと、今年のメキシコ産のアボカドが豊作だといいます。今年は気候が安定していることもあり、日本に安く仕入れることができているそうです」

■人気のアボカド 国内でも栽培拡大

山粼アナウンサー

「アボカドは食卓での人気が非常に高いです。国産のアボカドを推し進めていく動きが各自治体で広がっています」

「愛媛・松山市は伊予柑やミカンなど柑橘系の名産地ですが、15年以上前から日本一のアボカド産地づくりを目指していて、実際に国産のアボカドを生産しています」

「背景としてはまず少子高齢化で、放棄された農地があるということです。さらに温暖化で年々気温が上がっていくと主力のミカンの生育が悪くなり、価格が下がってしまうことがあります。アボカドも栽培することで農地を生かし、収益を補完できるということです」

「松山市ではアボカドの栽培を広げるために、認定農業者など要件を満たす松山市民の農家に一般的な価格よりも安く苗を分けているといいます。市としてもアボカド作ってみてくださいね、という取り組みです」

「松山市のこの取り組みを活用し、アボカドを育てている柑橘農家『順ちゃん農園』の西原順一郎さんに聞きました。今育てている4 割が柑橘、6割がアボカドと、アボカドの方が量が多くなりました。アボカドの生産量は年間1トン弱になったそうです」

「アボカドはもともと中南米など暖かい地域で栽培が盛んで、四季がある日本では難しい面もあったそうですが、『新品種が3〜4年後には販売できるのではないか』（西原さん）ということでそうした取り組みも始め、先が明るく見通せるようになったそうです」

「アボカド市場が、国産も含めて変わってくるかもしれませんね」

鈴江奈々アナウンサー

「日本でアボカド生産が盛んになってくると聞くと、気候が変わってきているんだなと実感します。新しい品種の開発も進んでいくと、よりお求めやすくなるのかな？と期待したくなります。私も大好きなんですけど、そんな頻繁には買わないです…」

山粼アナウンサー

「やっぱりお値段が気になりますよね。国産はまだ広がり始めている段階ということで、松山産の相場は直売所で1個500円ほど、ふるさと納税で約1000円などとお高めですが、これから広がっていけば値段も下がる可能性はあると考えられます」

「産地直送の農産物などを買うことができる『食べチョク』では、松山市で作られた国産のアボカドが大人気で、出品されてもすぐに売り切れる状態だということです」

山粼アナウンサー

「今後ますます数が増えていくのが楽しみになってきますよね。静岡県でも新しい農産物を作ろうと、去年4月からアボカドの栽培を実験的にスタートさせています。国産のアボカドは、品種にもよるものの外国産よりも大きめで甘いのも特徴ということです」

■おいしいアボカドの見分け方

山粼アナウンサー

「いいアボカドの見分け方は知っていますか？」

直川貴博アナウンサー

「割った時に、『あー外れた』とか『当たりだ』と思うものだと…。ちょっと傷んでいる時もありますもんね」

山粼アナウンサー

「おいしい（メキシコ産）アボカドの見分け方です。野菜ソムリエプロの福島玲子さんによると、アボカドの皮にまず注目してほしいということです」

直川アナウンサー

「（皮は）真っ黒だから見分けがつきにくい、いいものが分かりにくいという…」

鈴江アナウンサー

「たまに緑色っぽいのもありますね」

山粼アナウンサー

「少し皮の色が違うことがあります。皮の色は青緑色ではなく、黒に近ければ近いほどいい、ということです。食べごろの熟しているアボカドです。なるべく黒に近いものを選んでほしいということでした」

「また、青くて硬い場合はリンゴやバナナと袋に一緒に入れて置いておくと、バナナやリンゴからガスが出て熟しやすいということです。熟したら単体で冷蔵庫に入れてください」

「おすすめできないアボカドは、ヘタがないものです。時間が経って乾燥して実が柔らかくなり、中身が腐ってしまっている可能性が高いということです」

■保存のコツと期間の目安は？

山粼アナウンサー

「次に、保存について福島さんに聞きました。半分だけ冷蔵で保存したい時は、種がついている方を残してください。空気に触れないため、実が黒く変色するのを抑えることができます。翌日までおいしく食べることができるということです」

「冷凍もOKで、皮をむいて食べるサイズに切ってください（保存期間の目安は1週間）」

（2月27日『news every.』より）