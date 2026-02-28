薬丸裕英「妻に頼んでパパっとランチ」一汁三菜の食卓を公開「パパっとのレベルじゃない」「お腹いっぱいになりそう」
【モデルプレス＝2026/02/28】タレントの薬丸裕英が、2月26日に自身のオフィシャルブログを更新。妻に頼んで作ってもらったランチを披露した。
【写真】60歳元シブがき隊「パパっとのレベルじゃない」妻が作った一汁三菜の食卓
薬丸は「妻に頼んでパパっとランチ」とつづり、家でのランチの写真を投稿。一時帰宅した際に元歌手の妻・石川秀美さんが作った、焼き鮭、シュウマイ、キュウリ、オクラとわかめの味噌汁、白米の、健康的な一汁三菜ランチを披露した。
この投稿には「こういうのがいい」「健康的」「お腹いっぱいになりそう」「パパっとのレベルじゃない」「食べたら元気出そう」などといった声が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。現在は、東京とハワイの2拠点生活を送っている。（modelpress編集部）
