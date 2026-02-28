渡辺美奈代、手作りレモンケーキに反響「クオリティがレベチ」「お洒落すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月27日に、自身のInstagramを更新。手作りのレモンケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「クオリティがレベチ」手作りレモンケーキ
渡辺は「スイーツ作り レモンケーキ」とつづり、手作りのレモンケーキを披露。「Minayo Watanabe」と名前入りの木製プレートの上に、白いアイシングにカットされたレモンがトッピングされたレモンケーキが並んでいる。また制作過程の写真も投稿しており、ボウルにレモンの皮を削り入れる様子や、アイシングを混ぜ合わせる工程なども公開している。
この投稿に、ファンからは「クオリティがレベチ」「レモンたっぷりで美味しそう」「お洒落すぎる」「盛り付けのセンス抜群」「レシピ知りたい」「美奈代パティシエ」「丁寧に作ってる」「尊敬しかない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
