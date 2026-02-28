北斗晶、孫の好物入り手作りすまし汁が話題「具材の組み合わせが面白い」「お孫さんへの愛感じる」
【モデルプレス＝2026/02/28】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月26日、自身の公式ブログを更新。家族での夕食のショットを公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「具材の組み合わせが面白い」孫の好物”鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁
北斗は「今日は仕事から帰って直ぐにコストコにGO」「夕食の買い物に行ったんだけどね〜！！そして家に帰ったら、健之介とすーちゃんが遊びに来ました〜（と…言うより、今日は凛ちゃんが夜の試合に行ってるので夕食を食べに来た模様）」と食事を買って帰った後に長男の佐々木健之介と孫の寿々ちゃんが自宅にきたと報告。寿司やサラダなどに加え、「あとはすーちゃんの好きなブロッコリーはんぺん、それと鱈の切り身をこっちに回してぶつ切りにして入れた鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁」と寿々ちゃんの好きな料理を手作りしたとコメントしている。
また、寿々ちゃんが北斗の脚にくっついているショットも投稿している。
この投稿には「お孫さんへの愛感じる」「具材の組み合わせが面白い」「くっついてるショットが可愛すぎる」「孫思いのおばあちゃん」「家族愛溢れてる」などといった声が寄せられている。
北斗と夫で元プロレスラーの健介は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】58歳元プロレスラー「具材の組み合わせが面白い」孫の好物”鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁
◆北斗晶、孫への手料理公開
北斗は「今日は仕事から帰って直ぐにコストコにGO」「夕食の買い物に行ったんだけどね〜！！そして家に帰ったら、健之介とすーちゃんが遊びに来ました〜（と…言うより、今日は凛ちゃんが夜の試合に行ってるので夕食を食べに来た模様）」と食事を買って帰った後に長男の佐々木健之介と孫の寿々ちゃんが自宅にきたと報告。寿司やサラダなどに加え、「あとはすーちゃんの好きなブロッコリーはんぺん、それと鱈の切り身をこっちに回してぶつ切りにして入れた鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁」と寿々ちゃんの好きな料理を手作りしたとコメントしている。
◆北斗晶の手料理に反響
この投稿には「お孫さんへの愛感じる」「具材の組み合わせが面白い」「くっついてるショットが可愛すぎる」「孫思いのおばあちゃん」「家族愛溢れてる」などといった声が寄せられている。
北斗と夫で元プロレスラーの健介は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】