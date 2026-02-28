政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２８日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。

番組では、消費税の減税などを超党派で議論する国民会議の初会合が２６日に首相官邸で開かれたことを報じた。

今回の国民会議は、２年限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」の制度設計がテーマ。

高市早苗首相は消費税減税を巡り、物価動向や感染症拡大などの事態に合わせ、税率を柔軟に変更できないかと提起した。飲食料品の税率ゼロに向け夏前に中間取りまとめを行い、早期に法案を提出したいと意欲を表明した。

会議には自民党と日本維新の会、チームみらいが参加。中道改革連合と国民民主党は出席を見送った。参政党、共産党、れいわ新選組は会議に呼ばれなかった。

こうした状況にＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーは「国民会議について一言で言うとすると、今どんな状況でしょうか？」と田崎氏に尋ねた。

田崎氏は「一言で言うとですね…議論がまだ始まっていなくてですね。入り口の段階で駆け引きばっかりやってる…そういう印象です。今の段階では」と解説した。松尾アナは「これは野党のことを言っていますか？それとも、与党の？」と聞くと「これは政府与党も含めて駆け引きですね」と指摘していた。