「あなた非常識ね！ご近所同士SNSはフォローしあわなきゃ！」ってあ… 「あなた非常識ね！ご近所同士SNSはフォローしあわなきゃ！」ってあなたが非常識じゃない!? ボスママのルールは無視していい？ 「あなた非常識ね！ご近所同士SNSはフォローしあわなきゃ！」ってあなたが非常識じゃない!? ボスママのルールは無視していい？ 2026年2月28日 12時30分 ウーマンエキサイト いや、"ママ友"も"社宅"も絶対こういうものじゃないですよね。その「社宅ルールその〇！」っていうのは、一体いくつあるのでしょうか…このボスママが、ものすごく狭い世界で生きているのは伝わってきます…。【まんが】社宅ルールはボスママ基準(ウーマンエキサイト編集部)