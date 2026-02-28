車両は金剛峯寺「根本大塔」イメージ

南海電鉄は、大阪ミナミの難波と世界遺産・高野山を結ぶ新たな観光列車「ＧＲＡＮ（グラン） 天空」の予約受け付けを、４月１日から始める。

新列車は、訪日外国人客（インバウンド）に人気のミナミから観光客を呼び込むねらいがある。（中山真緒）

「大人な旅」提供

新列車は、３月に定期運行を終える観光列車「天空」の後続で、４月２４日に運行を開始する。これまでは橋本（和歌山県橋本市）から、高野山へのケーブルカーがある極楽橋（同県高野町）の間で運行していたが、発着駅を橋本から難波まで大幅に延ばした。午前と午後に１往復ずつ運行する。

高野山は、寺に宿泊して精進料理を経験できる「宿坊」が訪日客に人気だ。南海電鉄によると、近年は旅行中の移動にも付加価値を求める訪日客が増えているとし、「ゆとりがある大人な旅」を提供することでミナミから多くの訪日客を取り込めると考えた。

その目玉の一つは、南海電鉄の路線では約１００年ぶりとなる車内での食事サービスの提供だ。前身の南海鉄道が日本の私鉄として先駆的に食堂車を導入したのは１９０６年。今回は、沿線の食材を使うことで魅力を伝えようと、車内での食事を復活させる。

大阪の泉州地域で捕れたタコや松原市で生産されるカモ肉などを使い、季節ごとにメニューを変える。

新列車は、通勤列車として活躍していた「２０００系」を改修。外観は高野山金剛峯寺の「根本大塔」をイメージした深紅がベースで、金色で沿線の植物を描いた。

内装には沿線ゆかりの工芸品が用いられ、上質な空間にこだわった。４両編成での運行を予定しており、定員は７０人。座席は、１列と２列席がある１号車、景色が見えるように窓に向かってイスが並ぶ２号車、ソファ席で飲食が楽しめる４号車から選べ、３号車はロビーラウンジとなっている。

予約方法も改善

今月１６日には報道陣に外観が公開され、車内サービスの企画を担当した森椎菜主任は「歴史あるサービスに誇りを持って再挑戦する。旅を通じて沿線の魅力を知ってほしい」と話した。

予約方法も改善した。これまでは電話予約のみで、訪日客が利用しづらいことが課題だったが、ネットの予約を導入する。英語や中国語など数か国語に対応する予定で、海外からも予約できるという。

予約は４月１日午前１０時から専用サイトで始まり、同月中の特急券や、５月１０日までの食事付きプランが購入できる。５月１日以降の特急券などは、乗車日の３０〜４０日前に発売される。

予約に関する問い合わせは同社（０５０・３０９０・２６０８）。