ヤングスキニーの新曲「何にもなれない」が、4月7日よりtvk（テレビ神奈川）で放送されるショートアニメ『百鬼夜行抄』の主題歌に起用。また、あわせてティザー映像も公開された。

本作は、今市子による同名のホラー漫画が原作。強い霊感を持つ主人公 飯嶋律が、さまざまな妖魔と遭遇する物語で、これまで舞台化やTVドラマ化も実現。2006年には文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞している。

ヤングスキニーにとって初のアニメ主題歌となる本楽曲は、これまでのロックサウンドに加え、和楽器を取り入れたアレンジが施され、原作のミステリアスで繊細な世界観を優しくも深みのある音で彩る。歌詞では、〈あなたのためなら何でもする〉、〈僕はあなたの何になれたの〉といった想いを通して、相手の幸せを願う切なさやもどかしさを描き、聴く者に温かく寄り添う一曲となっている。

なお、本楽曲のリリース日など詳細は追って発表予定だ。

