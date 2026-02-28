“半身まひ”でも諦めたくない！車イスの花嫁の「夢」をかなえる “Noと言わない”ウエディングプランナー『every.特集』
9年前にくも膜下出血で倒れ、左半身が麻痺している車イスの花嫁。会話にも時間がかかるため、多くの式場に結婚式を断られていました。でも結婚式だけは諦めたくない。これまで支えてくれた人たちに晴れ姿を見てもらいたいからです。
そんな彼女に強い味方が現れます。「Noと言わない」がポリシーのウエディングプランナー、岩田美生さんです。なんとかして車イスの花嫁の夢をかなえたい。8ヶ月にわたる奮闘が始まりました。
■「Noと言わない」ウエディングプランナー
東京都中央区の「花嫁きものsellection」。車イスで夫と共にやってきたのは、5か月後に結婚式を控えている、西口友美さんです。2017年、くも膜下出血で倒れ、左半身が麻痺しています。
友美さんは、車イスに加え会話にも時間がかかるため、多くの式場に結婚式を断られてきました。そんな彼女の強い味方が、ウエディングプランナーの岩田美生（みお）さんです。
西口友美さん
「まゆ毛も衣装に合わせて…」
岩田美生さん
「まゆ毛の色も変えますか？」
これまで3000組以上の結婚式を手がけてきた岩田さんには、大切なこだわりがあります。
岩田さん
「LGBTQだったり、障害をお持ちの方だったり。希望を叶えてほしいと思っている人がきっとどこかにいるはずだと、そういう思いで始めた」
トランスジェンダ―の人による“ひとり結婚式”や、コロナ禍での“自宅ウエディング”など、さまざまな思いを形にしてきました。どんな式でも「Noと言わない」、それがポリシーです。
■「自分で『ありがとう』が言いたい」
移動に負担がかかるため、友美さんの結婚式の打ち合わせは自宅で行います。
岩田さんは出会った時の友美さんの言葉が忘れられません。
岩田さん
「『どういう結婚式にしましょうか？』『何がしたいですかね？』みたいなヒアリングしていくんですけど、同じように聞いても彼女の場合は、『何ならできる？』って聞いてくる」
「倒れてからいろんなものを諦めてきたんだろうなって思うので。（結婚式を）めちゃくちゃステキにしてあげたい」
友美さんは、いろいろなことを諦めてきましたが、結婚式だけは諦めたくなかったのです。
友美さん
「支えてくれたみんなに、自分でちゃんと『ありがとう』が言いたい」
■9年前にくも膜下出血…2025年結婚
友美さんが倒れたのは9年前のこと。当時はレースクイーンやモデルとして活躍していました。ところがくも膜下出血で倒れ、左半身は感覚を失い、手も足も動かせず、言葉もうまく話せなくなりました。
友美さん
「夜になると、ずっと一人で泣いてた」
絶望の日々を支えてくれたのは、家族や友人、そして仕事仲間でした。今もそばにいてくれます。
周りの人たちの励ましで、苦しいリハビリも乗り越えました。
3年前に直延（なおのぶ）さんと出会い、2025年9月には結婚。でも、結婚式はできないままでした。
2人の晴れ姿をみんなに見てもらいたい――その思いで、毎日を懸命に生きています。
洗濯や洗顔、できることは自分でこなし、インターフォンが鳴れば、長い棒状の道具を使って鍵を開けます。
■「幸せになりたいってことだけが諦められない」
結婚式まであと4か月。この日は、友美さん念願の前撮りの日です。「（メイクをしてもらうのは）倒れてから初めて」と話す友美さん。
岩田さんは車イスで入れるスタジオ探しや、車イス専門の着付け師を手配するなどし、友美さんの希望をかなえました。モデル時代は普通だったヘアメイクや、着物姿も倒れてからは初めてです。
夫・直延さん
「（前撮りの）優先度は一番高かったと思いますよ。岩田さんには普通の人の100倍連絡していると思います」
友美さんは移動が大変なので外で撮影はできませんでしたが、岩田さんには“ある秘策”がありました。
岩田さん
「夢をかなえて差し上げないと！と思っていたので。何カットかはAI加工してもらおうかなと」
スタジオ写真にAI画像を合成、外での記念撮影のように工夫し、参道の前で撮ったような仕上がりの写真ができました。
友美さん
「倒れて諦めたことはすごくいっぱいあるけど、幸せになりたいってことだけが諦められなくて」
■ドレスを着てどうしても「やりたいこと」
結婚式まであと2か月となり、車イス用に特注した2種類のウエディングドレスも完成。友美さんはこのドレスを着て、どうしても『やりたいこと』がありました。
友美さん
「ドレスでみんなの前で歩いて、こんなに元気になりましたって言いたくて…」
夫と共にみんなの前で歩き、“ありがとう”を伝えたい――
その時は、左足をサポートする装具を外して、自分の足で歩きたいと思っていました。
ところが、ドレスだと足元が見えません。左足の感覚がないので、どこに足があるか分からず、「こわい」と不安になる友美さん。
そこで、「何かつまめるものでおさえつつ…」と、岩田さんは歩く時だけ丈直しができるように考えます。不安は残りますが、何とかなりそうです。
■いよいよ友美さんの夢の結婚式が始まる
1月24日、結婚式当日。8か月近くかけてここまできました。
「友美さんのずっと夢だった、夢がかなうこと！ これに尽きますかね」と、岩田さんが笑顔で話します。
式場には、友美さんを支えてくれた人たちが集まっています。そこへ父親に車イスを押されて、手を振りながら友美さんが入場してきました。
夢だった結婚式が始まります。
直延さんの“誓いの言葉”
「本日みなさまに見守られ、夫婦となることをうれしく思います。私は妻・友美の“左側”になることを誓います」
■歩いて感謝を伝える瞬間
岩田さんが準備に入ります。
夫とドレス姿で歩いて感謝を伝えたい――
いよいよ、その瞬間が迫ってきました。
「立つよ」と、直延さんが友美さんを車イスから抱きかかえます。岩田さんは片膝をついて見守ります。
司会
「それでは、友美さんのペースで…」
前に進む姿を見せるときです。支えてくれた両親、苦しい時に励ましてくれた友人たちが見守ります。
友人ら
「がんばれ！」「がんばれ！」「がんばって！」
丈直しをした真っ赤なドレスを着た友美さんが、直延さんに支えてもらいながら立ちます。
友美さんは「いきます」と一言。装具を外した左足を一歩前に出してからゆっくり歩き始めました。
岩田さんや会場の拍手と声援を受け、友美さんは歩き切りました。そして…
友美さん
「みなさん、心配かけてゴメンね。ずっとそばにいてくれてありがとう。みんながいなかったら強くなれなかったよ。私はいま、幸せです。ありがとうございます」
■結婚式帰り、外での記念撮影も…！
夢の結婚式は終わりました。
その後、2人は東京駅に行きました。岩田さんが、前撮りでできないでいた外での記念撮影をかなえようと考えました。
友美さんはこう話します。
「（岩田さんに）会えてなかったら（結婚式は）できてないと思うし。私の夢の詰まった一日になったなって」
岩田さんは「2人が諦めなかったし、私も諦めなかったから、ちゃんと東京駅での写真も撮れて、全部の夢をかなえて差し上げることもできて、よかった！ おめでとう」と拍手を送りました。（2026年2月12日放送「news every.」より）