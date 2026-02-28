女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3月2日から第22週に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第22週（3月2日〜3月6日）は「アタラシ、ノ、ジンセイ。」

松野トキ（郄石あかり）は熊本で自分と同じく西洋人の夫ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）を持つラン（蓮佛美沙子）と出会い、交流を深める。トキは英語もできるランを慕っていく。ある日、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の元に1通の手紙がアメリカから届く。差出人はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）。日本を離れ、世界を巡って各地の滞在記を書いてほしいという依頼に、ヘブンは魅力を感じる。