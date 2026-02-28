元スピードスケート選手の高木菜那さん（33）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオ TOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。大好きなおやつについて語った。

高木さんはミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの解説を務め、約3週間イタリアに滞在。出発前におやつとして茎わかめを買い込んでおり、「ミラノに茎わかめを連れて行ったんです。好きで」と振り返った。

インスタグラムのマネジャーアカウントでは、高木さんがマネジャーにたびたび茎わかめをプレゼントする様子が投稿されており、その姿が話題に。「マネジャーにあげたりしている写真を載せたんです。帰りの飛行機の時も待ってる時間にまだあったので、それ（茎わかめ）を出して『まだあるよね』っていうのを載せたら、茎わかめを作っている会社さんがそこに反応してくださって」と製造会社からリアクションがあったと語り、「そしたらまさか、そこの会社さんから茎わかめが届いたっていう」と茎わかめが送られてきたことに驚いた。

この日は番組に製造会社から届いたばかりという箱を持参した。ナイツ塙宣之が「その箱、茎わかめなの？」と尋ねると、「この投稿がバズって、そこまで話がいって届いたので」とうれしそうな様子。番組内で箱を開封すると、高木さんは「すごい量の茎わかめが！それもいろんな味の茎わかめが入ってます！」と解説しながら大喜びし、「うれしすぎます、これ」と感激していた。