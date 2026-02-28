「カラーシャツ」はこう着る！【しまむら】冬 → 春に真似したい♡「レイヤードコーデ」

冬服にちょっと飽きてきた今こそ、カラーシャツをコーデにプラスしてみて。一気に春らしさが漂い、明るく新鮮なムードを演出できるかも。そこで今回は【しまむら】のカラーシャツを使った、季節の変わり目にぴったりな「レイヤードコーデ」をご紹介します。シンプルなトップスに差し色を効かせることで、いつもの着こなしがグッとあか抜けそう。

イエローで柔らかく華やぐ大人カジュアル

【しまむら】「TT ＊ SAOムジシャツN」\1,639（税込）

グレーのニットトップスに、柔らかなイエローの無地シャツをレイヤードしたスタイル。首元と裾からのぞくシャツが軽やかさを演出して、重たい印象になりがちな冬コーデをアップデート。トップスのロゴとシャツの色味を合わせるのは、真似したいシャレ見えポイントです。

ブルーで作る知的なシャツレイヤード

こちらは色違いのブルーシャツと、ネイビーのスウェットトップスを重ねたレイヤードコーデ。爽やかさときちんと感が両立できそうな組み合わせは、大人のきれいめカジュアルスタイルにぴったりです。淡色ボトムスを合わせれば軽やかな印象に、濃色ボトムスなら引き締まった大人バランスに。ベーシックなアイテム同士でも、色のコントラストを意識するだけで新鮮見えが狙えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M