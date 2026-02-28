アウトドア & ミリタリーをモダンに昇華。機能美と旬のシルエットで選ぶ【軽アウター】

トレンドのミリタリーやアウトドアを、都会的にアップデートした最新アウターが勢揃い。モードな質感のモッズコートや、シルエットの変化を楽しめるバルーンブルゾン、多機能なショート丈モデルなど、春の街歩きを快適かつお洒落に彩る名品をピックアップ。

【シンゾーン】雨も怖くない、洗練モッズコート

「LIGHT MODS COAT」\39,600

モッズコートが素材とシルエットを刷新してモードな表情に。特殊な処理を施すことでふっくらと、しなやかな質感の生地へと進化しています。ミリタリーの力強さを残しつつ、洗練された素材感が放つスポーティなムードが今の気分にマッチ。軽やかな一枚仕立てで、春先から梅雨時期まで長く愛用できます。シンプルなドットボタンが、大人のクリーンな着こなしを後押し。

【KBF】ユーティリティをレディに刷新。シルエットで遊ぶ主役級春ブルゾン

「2WAYカラーバルーンブルゾン」各\12,100

旬のユーティリティデザインのブルゾンにバルーンシルエットを巧みに落とし込んだ一着。フロントの大きなポケットが実用性と高いデザイン性を両立し、取り外し可能な襟によって表情を変えられます。さらに袖口のボタンを絞れば、ふんわりとした丸みのあるシルエットへの変化も。

【マチュアリー】ミリタリーを軽やかに更新。機能とデザインが交差するショートブルゾン

「ナイロン ミリタリー ショート ブルゾン」各\35,200【マチュアリー】

軽量で存在感のあるショート丈ブルゾン。リサイクルナイロンタスランを使用した平織り素材は、ナチュラルな風合いながら撥水性や紫外線防止、接触冷感、透湿性といった機能を備えたハイスペックな生地。フードのクロスベルトや脇下のベルトが、実用性だけでなく、計算されたデザイン性を発揮します。

【エカル】街からアウトドアまで。高機能をスタイリッシュに纏うナイロンタッサーパーカー

「ナイロンタッサージップパーカー」\13,200

昨年好評だったジップパーカーがドルマンスリーブ型のビッグシルエットになり、後ろ丈を長くすることで風が入りにくい設計に。接触冷感、UVカット、撥水機能を備えた【アーバンリサーチ】独自開発のUR TECH素材を採用。デイリーユースでも都会的なゴープコアスタイルを演出できます。

【フリークス ストア】機能と感性が溶け合う【フォックスファイヤー】別注ジャケット

「Warden Jacket Women's」各\14,993【フォックスファイヤー】

アメリカ・ジョージア州の伝統的な知恵をルーツに持つ、日本最古のフライフィッシングブランド【フォックスファイヤー】に【フリークス ストア】が形を一からオリジナルでデザインした別注ワーデンジャケットが誕生。フロントに配された複数のフラップポケットが、アウトドアの本格的なニュアンスを備え、インナーを選ばず重ね着できるゆとりのあるシルエットに。どこか懐かしさを感じさせる配色が、いつものコーデに旬のこなれ感をプラスします。

【シップス】ライナー脱着でロングシーズン活躍。ハリ感素材で魅せるマウンテンパーカ

「キルティング ベスト付き マウンテン パーカー」各\30,800

カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイリングにマッチするマウンテンパーカーは、取り外し可能なキルトライナー付きで春先から初夏まで活躍します。マットな質感としっかりとしたハリ感がある素材を採用のためラフになりすぎず、裾のコードゴムでシルエットがアレンジできるAラインシルエットで大人の装いにフィット。

機能性と高いデザイン性を兼ね備えたアウターは、季節の変わり目の強い味方。カジュアルな中にも洗練されたこだわりが光る一着をワードローブに加えて、軽やかな春のスタイルに。

