»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬27Æü¡¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤¢¤ëÃæÆüÀï¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤ò¤ï¤«¤¹ËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç´ÑÀï¡£ÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ëÅÙ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÒÁª¼ê¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£