北海道では雨・雪 天気は回復へ 日本海側の雨・雪も夜には止む所多くなる

きょうは、北海道では雨や雪となっている所がありますが、次第に範囲が狭まり、天気は回復へと向かうでしょう。日本海側の雨や雪も、夜には止む所が多くなる見込みです。その他の地域も午後は晴れ間が広がりますが、北風が強まりそうです。

【写真を見る】きょう（28日）北海道では雨・雪となっている所があるが次第に範囲狭まり天気は回復へと向かう予想 日本海側の雨・雪も夜には止む所が多くなる見込み

最高気温はきのうより高い所多く 東京は最高気温20℃の予想

気温です。最高気温はきのうより高い所が多く、ほとんどの地域で平年より高くなるでしょう。東京は最高気温20℃の予想で、4月中旬並みの暖かさとなりそうです。日中日差しがあまり届かない大阪はきのうより2℃低い15℃の予想です。





月曜日から火曜日にかけて西からまとまった雨雲広がり各地で本降りの雨

【きょうの各地の予想最高気温】札幌 ： 6 ℃ 釧路： 4 ℃青森 ： 8 ℃ 盛岡：12℃仙台 ：16℃ 新潟：11℃長野 ：13℃ 金沢：11℃名古屋：19℃ 東京：20℃大阪 ：16℃ 岡山：15℃広島 ：18℃ 松江：12℃高知 ：19℃ 福岡：15℃鹿児島：20℃ 那覇：24℃

週間予報です。この先は季節の変わり目らしく、天気が周期変化していきます。あすは全国的に晴れますが、あさって月曜日から火曜日にかけては、西からまとまった雨雲が広がり、各地で本降りの雨となるでしょう。火曜日は東京で最高気温9℃と冷たい雨になりそうです。天気と気温の変化が大きくなりますので、体調管理や服装選びにお気をつけください。