北斗晶、遊びに来た孫らと一緒に食べた夕食を公開「仕事から帰って直ぐにコストコにGO」

タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・なすなかにしらとのロケや、自宅を訪れた孫らと食べた夕食を公開した。

この日、北斗はお笑い芸人のやす子やお笑いコンビ・なすなかにしとのロケに参加したことを明かし「可愛い笑顔を見るとこっちまで笑いたくなる」とやす子との2ショットを公開した。

続けて、大病から復帰したなすなかにしの那須について「元気な姿を見れて」「ロケを仕切って回してくれてる姿にジーンと来ちゃいました」と心境を吐露。「なすなかにしのお二人が並んでくれてる姿を見られるだけでファンの皆さんも幸せだと思います」と思いやった。

その後「仕事から帰って直ぐにコストコにGO」と会員制倉庫型スーパー『コストコ』に足を運んだといい帰宅後には長男・健之介さんと孫・寿々ちゃんが「遊びに来ました〜」と報告。寿々ちゃんについては「3日振りに会うばーちゃんに感激してくれたのか！？ずーっと、ひっつき虫」とデレデレの様子でつづった。

夕食には『コストコ』で購入した品を使った手料理を振る舞ったことを写真とともに報告。「これ絶品です」と明かしたブルサンチーズを使った鱈料理や「鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁」など、豪華な食卓を公開し「パンにもクラッカーにも料理にも合うのでマジおすすめです」とつづり、ブログを締めくくった。