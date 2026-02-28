ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）が28日までにYouTubeチャンネル「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル」を更新。畑山氏が大橋ジムの大橋秀行会長から聞いた噂される世界戦の“裏話”を明かした。

オープニングトークで畑山氏が入会している「神奈川拳志会」の総会が先日開催されたという。その際に大橋会長と、巷で噂されている王者・井上拓真（大橋）VS挑戦者・井岡一翔（志成）のWBC世界バンタム級タイトルマッチの話題になったようだ。

さらに大橋会長から聞いた話として「井上（尚弥）チャンピオンが拓真と井岡は『ちょっと拓真ヤバいっすよ…」と言ったっていうんですよ。拓真VS天心は井上チャンピオンが『拓真が絶対勝つ』って言ってたじゃないですか。その予言を当てている。井岡と拓真が戦ったら『拓真ちょっとヤバいんじゃないか…』と言ってる」と明かした。

これを聞いた竹原氏は「お兄ちゃんとしてああいうボクシングスタイルが噛み合わないと思ってるんじゃないんですか」と推測した。

渡嘉敷氏は「話題では五分五分だけど、最近の試合を見ると拓真チャンピオンの方が有利かな」と予想した。

畑山氏は「井岡は下から上がってくるから、やっぱり体格的にも拓真の方がデカい気がする。体格的なハンデもあると思う」と分析しながらも「井岡は打たれ強いんだよね。どこまで拓真に井岡のパンチが通用するかでしょうね」と勝負のポイントを挙げた。