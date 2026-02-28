２月２８日の小倉４Ｒ・４歳上障害未勝利（障害芝２８６０メートル＝１２頭立て）で、２１年セレクトセール当歳で４億１０００万円で落札された超高額馬のホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）が、初障害で２着に３秒差をつける完勝。障害での史上最高額勝利馬となった。勝ち時計は３分１４秒５。

スピードを維持したまま、上手に飛越を重ね、再出発初戦で圧巻の逃げ切り。これまでの障害での最高額勝利馬は、国内セールに限ると２３年７月に１９年のセレクトセールで３億６０００万円で落札されたザレストノーウェアによる福島の未勝利戦での勝利だった。

また、ＪＲＡの過去最高額の重賞勝ち馬は国内セールに限れば、１４年のきさらぎ賞とチャレンジＣの勝ち馬のトーセンスターダム、１９年きさらぎ賞覇者のダノンチェイサー、２４年の中日新聞杯を制したデシエルトの３頭で２億５０００万円。今後、ホウオウプロサンゲが重賞を制覇すれば大きく記録を更新することとなる。入障初戦で圧勝を決めた超高額馬から、ますます目が離せない。